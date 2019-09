Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»

Лос-Анджелес, 24 сентября. Один из продюсеров сериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил представитель телесети Adult Swim.

Соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд также прокомментировал смерть Мендела.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.