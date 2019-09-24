Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»

36
0 Оставить комментарий

Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»

Лос-Анджелес, 24 сентября. Один из продюсеров сериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил представитель телесети Adult Swim.

«Все мы в Adult Swim опустошены уходом Майка Мендела. Майк был сердцем семьи «Рик и Морти», его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать. Майк был всемирно уважаемым продюсером, получившим премию «Эмми», с более чем 25-летним опытом работы в отрасли. Он поддерживал художников, писателей и креаторов, и его отсутствие будет ощущаться всем сообществом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам в это трудное время», — цитирует слова представителя телесети Variety.

Соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд также прокомментировал смерть Мендела.

«Я не знаю, что буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Мендел являлся четырехкратным обладателем телевизионной премии Emmy. По данным Variety, он спродюсировал свыше 200 эпизодов «Симпсонов». К команде «Рика и Морти» продюсер присоединился в 2014 году. Как передает «Газета.Ru», члены Американской телеакадемии назвали научно-фантастический анимационный сериал «Рик и Морти» лучшей мультипликационной передачей 2018 года.

infox - new
Источник: Variety
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров