Москва, 24 сентября. Решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю следует принимать при учете производительности труда. Об этом рассказал генеральный директор Международной организацией труда Гай Райдер.

По его словам, эту тему обсуждают, в том числе в России. Международная организация труда назвала условие перехода на короткую рабочую неделю. Райдер отметил, что применение новых технологий позволяет людям «более гибко подходить к работе». Как пишет ТАСС, он напомнил, что со времени создания МОТ столетие назад рабочее время снижалось. По его словам, раньше люди работали «60 часов в неделю, потом 48 часов, а потом — 40». Сейчас в некоторых случаях рабочее время составляет не более 35 часов в неделю. Райдер назвал постепенное уменьшение рабочего времени разумной целью для общества, но при этом надо учитывать производительность труда.

Напомним, медики уверены, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, поскольку в стране станет больше невротических расстройств, а также вырастет число людей с ожирением. По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, большинство людей в свободное время будут посвящать себя безделью, лишь 5% будут заниматься саморазвитием, а также пойдут в спортзал. Доктор полагает, что из-за этого увеличится количество людей с ожирением. Если у человека, который занят любимой работой, появится на один выходной больше, это может привести к увеличению страхов, фобий и неврозов, поскольку он будет думать, что что-то не так, ждать подвоха, считает Тихомирова.

По ее словам, четырехдневная рабочая неделя также не снизит количество случаев заболевания гриппом. Врач напомнила, что люди заражаются в непроветриваемых помещениях, среди которых автобусы, маршрутки или метро.

Психиатр Лев Пережогин затруднился точно сказать, как изменение рабочей недели повлияет на психологию человека. По его словам, положительно воспримут изменения те работники, которые занимается высококвалифицированным трудом, однако будут недовольны те, чья зарплата зависит не от качества выполняемой работы, а от ее количества.

В семье дополнительный выходной будет восприниматься положительно, если у супругов хорошие отношения.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что четырехдневная рабочая неделя навредит здоровью россиян. По его словам, люди активно будут употреблять спиртные напитки в выходные дни.

Как пишет «Газета.ru», доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо учитывать производственные и кадровые риски.