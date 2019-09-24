Киевский эксперт рассказал о «тотальном кресте» на украинском фермерстве

Киев, 24 сентября. Разработанный командой президента Украины Владимира Зеленского закон о продаже чернозема может свидетельствовать о сдаче украинских земель иностранцам в качестве взятки. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал эксперт Сергей Быков.

«Проект опубликованного закона — это просто взятка иностранцам, чтобы они скупили всю сельскохозяйственную землю», — заявил специалист.

По его словам, если будет оборот земель сельскохозяйственного назначения, то нет необходимости в военной интервенции. Так, как он указал, «можно будет скупить 72% украинских земель и водрузить флаг иностранного государства». По мнению эксперта, в этом заключается «большая опасность», сообщает «ПолитНавигатор».

Быков обратил внимание на то, что граждане Украины не смогут обрабатывать эту землю, не смогут выращивать сельскохозяйственную продукцию — «это тотальный крест на украинском фермерстве».

Напомним, в начале текущего месяца президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту страны отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря 2019 года. Так, глава государства поручил Раде разработать проект закона об обороте сельскохозяйственных земель до 1 октября. Ответственными за принятие проекта закона лидер Украины назначил председателя парламента Дмитрия Разумкова, лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамию и руководителя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.