Назарбаев отметил вклад астанинского процесса в прекращение войны в Сирии

Нур-Султан, 24 сентября. Международные встречи в Казахстане, в ходе которых обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии, способствовали прекращению конфликта в арабской стране. С соответствующим заявлением выступил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

«Сегодня город Нур-Султан является важной площадкой по решению сирийского кризиса. Здесь прошел десяток встреч с воюющими сторонами. После начала этих переговоров прекратилась война в Сирии», — сказал он.

Напомним, переговоры по ситуации в Сирии получили название астанинский процесс. Он был инициирован Россией, Ираном и Турцией. Первый раунд переговоров состоялся в Астане (бывшее название города Нур-Султан, переименованного в марте текущего года) в январе 2017 года, а последний — в августе 2019 года.

Прошедшая в августе консультация стала 13-й по счету. В переговорах принимали участие делегации правительства Сирии и оппозиционных сил, представляющих вооруженные группировки, готовые к диалогу с властями, а также России, Ирана и Турции, которые выступают в данном процессе странами-гарантами. Наблюдателями стали ООН и Иордания. Ранее в консультациях принимали участие США, однако в мае 2018 года Вашингтон заявил о выходе из астанинского процесса. В августе текущего года наблюдателями впервые стали Ливан и Ирак. Следующие переговоры по Сирии должны состояться в Нур-Султане в октябре.