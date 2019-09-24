Гендиректор «Ямала» назвал глупостью публикации о проблемах с SSJ в Новом Уренгое

Москва, 24 сентября. Генеральный директор авиационного перевозчика «Ямал» Василий Крюк назвал «глупостью» сообщения прессы о том, что компания столкнулась с трудностями при эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в воздушной гавани Нового Уренгоя, связанными с превышением вертикальных нагрузок на шасси при взлетах и посадках.

«Я не буду это комментировать. Глупость очередная», — передает РИА Новости слова гендиректора.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что «Ямал» и холдинг «Аэропорты регионов» сформировали совместную рабочую группу для рассмотрения случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках. Датчики SSJ зафиксировали семь таких случаев менее чем за 21 день, говорится в публикации.

Кроме того, газета приводит выдержку из письма авиаперевозчика, направленного другим авиакомпаниям относительно того, что эти данные могут свидетельствовать о «неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома» в Новом Уренгое. Однако исполнительный директор аэропорта Роман Бочков также в письменном виде, как пишет газета, заявил, что обозначенный авиакомпанией участок ВПП «соответствует требованиям», это следует из результатов внештатной проверки Ространснадзора.