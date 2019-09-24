Ученые РФ и Испании создали уникальное ПО для архитекторов

Москва, 24 сентября. Российские и испанские исследователи создали программное обеспечение, которое позволяет архитекторам соединить природные формы — листья и раковины моллюсков — с экономичным подходом к строительству. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале «Engineering Structures».

Принципиальной задачей при проектировании является уменьшение «моментов сил» — участков конструкции, которые испытывают разнонаправленные деформации, такие как изгиб, растяжение или сдвиг. Наиболее надежными считаются своды, в которых изгибающие моменты сведены к минимуму. Об этом знали архитекторы прошлого, однако широкое распространение этот подход не получил из-за сложности расчетов. Знаменитый испанский зодчий Антонио Гауди, который известен в том числе благодаря своим экспериментам с новыми формами, делал подвесные модели из струн и мешков с песком.

Современные технологии позволяют сделать новый шаг в этом направлении.

Ученые СФУ и Университета Гранады создали уникальное программное обеспечение, которое открывает целый ряд новых возможностей в проектировании безмоментных оболочек.

Как отметила соавтор исследования, ассистент кафедры архитектурного проектирования Института архитектуры и дизайна СФУ Анастасия Москалева, уникальность разработки состоит в том, что она дает возможность включить в оболочку растянутые элементы: тросы или ванты. По ее словам, это расширяет спектр инженерных возможностей в экономическом и эстетическом смыслах.

«Тонкостенный железобетон; каталонский свод из кирпича и цемента; сетчатые оболочки из дерева или металла — все эти материалы прекрасно работают на сжатие. Осталось добавить к ним вантовые конструкции, способные на максимальное растяжение, и это уже будет свежий тренд в архитектуре и строительстве», — цитирует слова Анастасии Москалевой РИА Новости.

Как отметили ученые СФУ, новое ПО позволяет архитекторам рассчитывать такие формы оболочки, которые обеспечат ее долговечность и экономность. Расчет происходит с опорой на характеристики используемых материалов и такие данные, как вес конструкции и расположение точек опоры.