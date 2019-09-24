МИД РФ надеется на продление договора СНВ до старта президентской гонки в США

Москва, 24 сентября. Россия надеется на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до начала активной предвыборной гонки в США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я надеюсь, что мы все же сможем продлить договор до истечения срока его действия. Помните, что 3 ноября следующего года должны состояться очередные президентские выборы (в США). Это значит, что ближе к концу января 2021 года новый президент США пройдет инаугурацию... Мы должны действовать сейчас, прежде чем США полностью погрузятся в предвыборную гонку», — рассказал дипломат.

По словам Рябкова, российская сторона не уверена в способности нынешней американской администрации заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.

Напомним, договор СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США, предусматривающий дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

2 августа 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, который был подписан более 30 лет назад. Свой отказ выполнять условия ДРСМД американская сторона объяснила, ссылаясь на нарушения со стороны России — на отказ РФ выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.

Москва обвинения отвергла, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

В Минобороны России обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.