В Роскосмосе объяснили перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с Байконура

Байконур, 24 сентября. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» и коммерческих спутников с космодрома Байконур отложен в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний системы управления разгонного блока «Бриз-М». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе также уточнили, что новая дата пуска ракеты будет сообщена дополнительно​​​.

Напомним, «Протон-М» должна была вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle — 1 с космодрома Байконур 30 сентября.

Сентябрьский коммерческий запуск «Протон-М» должен стать рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту — 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

В 2019-м было произведено три пуска ракет «Протон-М», до конца года планируются еще три.

Осуществляет коммерческие пуски «Протонов-М» Центр Хруничева совместно с компанией International Launch Services с 1996 года. Всего на зарубежном рынке было произведено 96 пусков.