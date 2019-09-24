ВСУ обстреляли поселок в ЛНР из артиллерии перед встречей Зеленского с Трампом

Луганск, 24 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Чернухино из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель пресс-службы управления народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

«С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США [Дональдом Трампом] и выступления на заседании ГА ООН командование военной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов ЛНР», — подчеркнул представитель военного ведомства республики.

Он уточнил, что во вторник в районе 05.00 (время совпадает с московским) киевские военные 59-й отдельной механизированной бригады по приказу командира Кащишина открыли огонь по Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 артиллерийских снарядов.

Осадчий обратил внимание на то, что «обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома».

В настоящее время данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о старте военной операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.