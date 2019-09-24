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Украинские силовики трижды обстреляли территории ЛНР за сутки

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Украинские силовики трижды обстреляли территории ЛНР за сутки

Луганск, 24 сентября. Украинские силовики трижды нарушили перемирие, обстреляв территории ЛНР, за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства, 22 сентября ВСУ один раз обстреляли территории ЛНР. За 23 сентября зафиксировано три нарушения перемирия.

«За 23 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — сообщил представитель ЛНР, передает РИА Новости.

По его словам, киевские силовики открыли огонь по населенным пунктам Красный Яр и Логвиново. Обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что служащие ВСУ 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. По территории республики было выпущено 186 мин и артснарядов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 по московскому времени 21 июля, однако не продержался и суток.

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Источник: РИА Новости
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