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Кравец пообещала оплатить памятник на могиле Началовой

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Кравец пообещала оплатить памятник на могиле Началовой

Москва, 24 сентября. Модель и светская львица Алена Кравец дала обещание оплатить новый памятник на могилу певицы Юлии Началовой. По словам Кравец, таким образом она хочет помочь родителям и дочери скончавшейся артистки.

«Юля достойна, чтобы на ее могиле стоял стильный, красивый, дорогой памятник», — сказала модель.

Кравец подчеркнула, что подобный монумент стоит от 300 до 400 тысяч рублей, но для семьи Началовой это неподъемная сумма.

«Я обеспеченный человек, для меня это небольшие деньги — несколько раз поужинать с подружками в хорошем ресторане», — приводит слова светской львицы «Пятый канал».

Кравец отметила, что готова обсуждать будущий памятник с родными Началовой. Также она намерена взять на себя поиск скульптора. Предполагается, что памятник появится на могиле певицы к марту следующего года, когда исполнится год со дня смерти Началовой.

«У Юли масса поклонников, они, уверена, поддержат мое решение!» — сказала Кравец порталу «Дни.ру».

Отметим, что ранее Алена Кравец стала участницей скандальной фотосессии на могиле Юлии Началовой. Снимки с кладбища вызвали возмущение пользователей соцсетей. После фотосессии телеведущая Дана Борисова раскритиковала Кравец, заявив, что модель «пиарится на всем».

Напомним, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет.

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Источник: Дни.ру
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