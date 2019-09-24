СМИ сообщили о планах США сделать Турции новое предложение по поставкам Patriot и F-35

Анкара, 24 сентября. Американские власти могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил телевизионный канал Haber Turk со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации канала, Штаты и Турция готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в 100 млрд долларов. В рамках этого соглашения турецким властям будет сделано новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35. Кроме того, как отмечается, для Анкары также будут снижены пошлины на алюминий и сталь.

Турецкие власти на протяжении нескольких лет пытались договориться с Вашингтоном о продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, но Белый дом не соглашался на такую сделку, поэтому Турция приняла решение приобрести средства ПРО у Москвы.

Осенью 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией соглашения на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Анкара получит полковой комплект, куда входят два дивизиона. Контракт предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки стартовали в середине июля текущего года.

Категорически против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и Североатлантический альянс. 17 июля пресс-секретарь американской администрации сообщил, что решение республики купить российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских F-35.