Посла США пригласят на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

Москва, 24 сентября. Комиссия Госдумы по вмешательству в дела России намерена пригласить на свое заседание нового посла США в РФ. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, комиссия готова и к диалогу с послом. Пискарев напомнил, что Вашингтон грубо пытался вмешаться в выборы в России, прошедшие 8 сентября 2019 года. На данный момент все факты американского вмешательства оценивает временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Пискарев подчеркнул, что диалог с новым руководителем дипломатической миссии США «будет правильным», поскольку именно он влияет на отношения Вашингтона и Москвы. Глава комиссии подчеркнул, что бывший посол США в РФ Джон Хантсман был приглашен на заседание через линию министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что у комиссии есть подтверждение независимых экспертов-лингвистов, включая зарубежных, о публикации посольства США в Twitter. Они сошлись во мнении, что сообщения дипломатов «имели скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии». Данные выводы и стали поводом для приглашения американского посла.

Как пишет РИА Новости, глава правового управления генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов, американская сторона еще в 2017 году планировала вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Напомним, политическая реклама в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, была ранее выявлена Роскомнадзором в рамках мониторинга средств массовой коммуникации.

После этого в Госдуме принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в суверенные дела России. Парламентарии сообщили, что зарубежные СМИ и диппредставительства ряда стран (в частности, США) призывали россиян участвовать в незаконных митингах в Москве. По мнению депутатов, такие действия являются недопустимыми и угрожают целостности России.

В августе спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обратится к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатов и журналистов в дела России в связи с освещением запрещенных акций в столице 3 августа.

Несанкционированные митинги были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другими «оппозиционерами». Они использовали в качестве повода отказ МГИК регистрировать их на выборы в МГД. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала действия «оппозиционеров» шантажом.

Важно отметить, что отказ их регистрировать был законным. Причиной стало огромное количество фальсификаций в их подписных листах. В частности, юрист так называемого ФБК блогера Навального Любовь Соболь использовала данные умерших москвичей, организовала подпольную фабрику по подделке подписей в свою поддержку. При этом от ответственности за призывы к участию в запрещенных сходках Соболь прикрылась своей пятилетней дочерью.

Отметим, что комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет в том числе опираться на материалы Федерального агентства новостей. Речь идет о серии материалов ФАН авторства члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Комиссия изучила материалы ФАН, в том числе интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций.