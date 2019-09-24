Москва, 24 сентября. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощенном порядке российского гражданства. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел России.

Российское гражданство получили более 35 тысяч жителей ЛНР и ДНР. Как уточнили в ведомстве, с начала реализации указа президента принято более 87 тысяч заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. В отношении 49 тысяч человек было принято положительное решение.

Как пишет издание RT, на данный момент жителям республик выдано более 35 тысяч российских паспортов.

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

В конце ноября прошлого года Киев ограничил въезд на территорию Украины для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле заявили, что российская сторона не намерена вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит гражданам Украины получение российского гражданства. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что законы этого не запрещают.

В декабре 2018 года президент России подписал закон, дающий лидеру страны право определять категории иностранных граждан, которые могут получить российское гражданство в облегченном порядке в гуманитарных целях. В министерстве внутренних дел обратили внимание, что это в первую очередь коснется жителей юго-востока Украины (Донбасса).

На сегодняшний день на территории РФ находятся более миллиона выходцев из этого региона, которые имеют различные документы: патенты на работу, виды на жительство (ВНЖ), разрешение на временное проживание (РВП). В МВД также отмечали, что 77 тысяч украинцев получили временное убежище или являются беженцами. Кроме того, в ведомстве констатировали, что для граждан соседней страны сформированы все условия для облегченной процедуры получения российского гражданства.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.