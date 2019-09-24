Назарбаев хочет провести встречу парламентариев РФ, США, КНР, ЕС в Нур-Султане

Нур-Султан, 24 сентября. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с предложением провести в будущем году неформальную встречу парламентариев РФ, США, КНР и Европейского союза (ЕС) в Нур-Султане.

По его словам, на сегодняшний день «конфронтация и недоверие между этими странами волнует весь мир». Назарбаев обратил внимание на то, что лидеры указанных держав понимают «особую ответственность за будущее человечества, за мировую стабильность и безопасность».

По мнению экс-президента Казахстана, политические лидеры России, Штатов, Китая и ЕС обязаны «проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете», чего можно добиться лишь дипломатическим путем, сообщает РИА Новости.

«Мое предложение уже поддержано многими мировыми игроками. В качестве важного шага продвижения такого диалога я предложил бы в 2020 году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев указанной «четверки», — резюмировал Назарбаев.

В рамках 12-го саммита форума Европа — Азия (АСЕМ) в сентябре прошлого года тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей об организации специальной сессии Организации объединенных наций или встречи в столице республики с участием Москвы, Вашингтона, Пекина и Брюсселя для обсуждения проблем международной безопасности​​​. В прошлом месяце экс-лидер республики вновь призвал лидеров ядерных держав к диалогу в Нур-Султане.