Россиянка получила тяжелые травмы в ДТП на Пхукете

Бангкок, 24 сентября. Россиянка получила серьезные травмы в результате ДТП, которое произошло в подземном тоннеле Чалонг на таиландском курорте Пхукет. В данный момент она находится в одной из местных больниц в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, вечером 20 сентября 35-летняя россиянка ехала на мотоцикле по подземному тоннелю, хотя это и запрещено местными правилами дорожного движения. Предполагается, что она превысила скорость, поэтому не справилась с управлением и врезалась в барьерные ограждения тоннеля. Когда полицейские прибыли на место аварии, женщина была в сознании. Она сообщила, что ей очень больно.

Сейчас, по оценкам медиков, россиянка, которая приехала на Пхукет из Петербурга, находится в тяжелом состоянии, но не критическом. У нее сломаны таз, рука и семь ребер. Теперь местные правоохранители ждут, когда пострадавшая придет в сознание, чтобы узнать у нее подробности аварии. Параллельно полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения. Они сомневаются, что пострадавшая была в шлеме.

Кроме того, правоохранители ждут результатов теста на алкоголь в крови россиянки. Свидетелей аварии на данный момент найти не удалось. Также неизвестно, участвовало ли в ДТП другое транспортное средство. Ожидается, что после восстановления пострадавшей предъявят обвинение в безрассудном вождении, в повреждении государственного имущества (речь идет о барьерных столбах) и нарушении запрета на езду через тоннель на мотоцикле, сообщает портал Pattaya Now.

Ранее сообщалось о смерти российского туриста на Пхукете. По окончании отдыха мужчина отказался покидать отель. Его доставили в полицейский участок, откуда он сбежал. Вскоре россиянин был найден без сознания.