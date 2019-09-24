Трамп приказал заморозить военную помощь Украине за неделю до разговора с Зеленским

Вашингтон, 24 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о временной блокировке выделения военной помощи Украине, потому что боялся, что деньги будут несоответствующим образом потрачены из-за коррупции в этой стране. Такой вердикт был принят за неделю до телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским и не имел к нему никакого прямого отношения. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылающееся на трех представителей американской администрации.

По имеющимся данным, распоряжение американского лидера было передано дипломатическому и военному ведомствам США в середине июля, а телефонный разговор состоялся 25 июля. По словам источников газеты, у хозяина Белого дома были сомнения относительно необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они тратятся.

Как указывает издание, Трампа беспокоило то, что «на Украине очень много коррупции». Другой источник отверг утверждения о том, что лидер Штатов таким способом планировал оказать давление на Зеленского.

При этом решение о разморозке фондов, отмечается в сообщении, было продиктовано тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год. В американской администрации боялись, что в случае, если денежные средства, выделение которых было ранее ратифицировано Конгрессом, не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти.

Напомним, в прошлом месяце Politico сообщила, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.