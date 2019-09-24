США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

Президент Венесуэлы приедет в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию, где планирует встретиться с Владимиром Путиным.
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Напомним, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» самопровозглашенного Гуаидо несуществующим.
США и Польша обсудили российский газопровод
На сессии Генасамблеи ООН в Нью-Йорке президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили проект газопровода «Северный поток ― 2», который они считают «угрозой» для энергетической безопасности Европы.
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — уточнили в пресс-службе Белого дома.
Вашингтон препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более качественное и недорогое российское топливо.
Сенатор ответил на предложение Украины по морским границам
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение Украины инициировать переговоры по установлению морской границы. По его словам, предложение Киева является провокацией.
«Очевидно, что предложение украинского госучреждения «Госгидрография» о немедленном установлении морской границы между Украиной и Россией, — это чистейшей воды провокация, не говоря уже о каком-то принуждении нас к переговорному процессу», — заметил сенатор Франц Клинцевич.
Также он подчеркнул, что все разговоры о границе могут идти только после признания Украиной российского суверенитета над Крымом.
На плавбазе «Петр Житников» завершена эвакуация
В ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили о завершении эвакуации 363 человек с плавбазы «Петр Житников» у острова Итуруп, на которой ранее произошел пожар. Отметим, что 56 человек были оставлены на плавбазе в качестве аварийной команды для «обеспечения судна». Ранее стало известно, что в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар на плавучей базе, капитан запросил эвакуацию. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания.