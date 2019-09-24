США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

Напомним, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» самопровозглашенного Гуаидо несуществующим.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию, где планирует встретиться с Владимиром Путиным.

США и Польша обсудили российский газопровод

На сессии Генасамблеи ООН в Нью-Йорке президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили проект газопровода «Северный поток ― 2», который они считают «угрозой» для энергетической безопасности Европы.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — уточнили в пресс-службе Белого дома.

Вашингтон препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более качественное и недорогое российское топливо.