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8:41 24 Сентября 2019

США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

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Президент Венесуэлы приедет в Москву

США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию, где планирует встретиться с Владимиром Путиным.
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Напомним, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» самопровозглашенного Гуаидо несуществующим.

США и Польша обсудили российский газопровод

США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

На сессии Генасамблеи ООН в Нью-Йорке президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили проект газопровода «Северный поток ― 2», который они считают «угрозой» для энергетической безопасности Европы.
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — уточнили в пресс-службе Белого дома.
Вашингтон препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более качественное и недорогое российское топливо.

Сенатор ответил на предложение Украины по морским границам

США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение Украины инициировать переговоры по установлению морской границы. По его словам, предложение Киева является провокацией.
«Очевидно, что предложение украинского госучреждения «Госгидрография» о немедленном установлении морской границы между Украиной и Россией, — это чистейшей воды провокация, не говоря уже о каком-то принуждении нас к переговорному процессу», — заметил сенатор Франц Клинцевич.
Также он подчеркнул, что все разговоры о границе могут идти только после признания Украиной российского суверенитета над Крымом.

На плавбазе «Петр Житников» завершена эвакуация

США и Польша обсудили проект «Северный поток-2». События дня. ФАН-ТВ

В ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили о завершении эвакуации 363 человек с плавбазы «Петр Житников» у острова Итуруп, на которой ранее произошел пожар. Отметим, что 56 человек были оставлены на плавбазе в качестве аварийной команды для «обеспечения судна». Ранее стало известно, что в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар на плавучей базе, капитан запросил эвакуацию. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания.

 