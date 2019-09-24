В Испании уверены, что Россия может смягчить кризис в Венесуэле

Мадрид, 24 сентября. Россия может смягчить текущий кризис в Венесуэле и сыграть конструктивную роль в переговорах между политическими силами латиноамериканской страны. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа.

По его словам, у российской стороны «есть определенная роль» — она может смягчить ситуацию.

«Они (Россия) могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами. Они, безусловно, могут сыграть конструктивную роль», — цитирует де Лаиглесиа РИА Новости.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро практически сразу после приведения его к присяге. Глава оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственно избранного президента.

Западные проплаченные издания специально искажают настоящую ситуацию в Венесуэле, распространяя поддельные репортажи и новости. Так, журналисты опубликовали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Впрочем, все эти липовые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а позднее и теми СМИ, которые их публиковали.

Ранее Мадуро объявил о начале масштабных военных маневров на границе с Колумбией, которые продлятся вплоть до 28 сентября.