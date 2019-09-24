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Экс-депутат Рады назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ

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Экс-депутат Рады назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ

Киев, 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский выбрал на пост руководителя министерства иностранных дел страны Вадима Пристайко, с которым не хочет вести диалог российская сторона. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман в эфире телевизионного канала «112 Украина». 

Она указала на то, что Зеленского избирали, как главу государства, у которого мог бы быть прямой диалог с Российской Федерацией, который бы мог говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с Североатлантическим альянсом слишком близко. С ним не будет говорить Москва», — объяснила главную ошибку Зеленского экс-депутат.

По ее словам, на этот пост нужно было назначить того, «с кем бы говорили и Запад, и Восток». Она указала на то, что такими кандидатами могли бы быть экс-глава дипломатического ведомства Украины Константин Грищенко и бывший заместитель руководителя министерства Александр Чалый.

Кроме того, Герман выразила уверенность, что у команды Зеленского нет ясной и четкой стратегии, а также единомышленники главы государства не понимают, «куда вести страну».

Ранее член Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, отметив, что это неизбежный процесс.

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Источник: 112 Украина
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