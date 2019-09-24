Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей

Москва, 24 сентября. Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже машин. Об этом сообщили журналистам источники, знакомые с деталями переговоров о создании сервиса.

По имеющимся данным, финансово-кредитное учреждение ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им примкнуть к проекту. Маркетплейс должен консолидировать ведущих участников, подтвердил источник РБК.

Отмечается, что на сайте будут продавать как новые, так и подержанные транспортные средства.

«Сервис создается по аналогии с «ДомКлик», — уточняет издание.

«ДомКлик», который Сбербанк запустил два года назад, — это витрина агентств недвижимости и каталог жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков, аккредитованных банком.

На портале пользователь может найти квартиру, подать заявку и оформить ипотеку, провести правовую экспертизу, а также оформить электронную регистрацию сделки, пишет «ФедералПресс».

Согласно информации издания, Сбербанк на самом деле хочет заняться этим рынком, поскольку он большой. Более того, продажа машин с пробегом намного стабильнее новых, потому что не привязана к курсу иностранной валюты.

В приложении Сбербанка — «Сбербанк Онлайн» — в настоящее время можно подать заявку на автомобильный кредит.

В финансовом учреждении пока никак не прокомментировали сообщения.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и «ВкусВилл» сделали возможным снятие наличных денег на кассах магазинов.