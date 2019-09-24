Эксперты назвали самые популярные виды алкоголя в России

Москва, 24 сентября. Наиболее популярным напитком за сентябрь 2019 году у россиян стало пиво. Об этом сообщает RT со ссылкой на сведения платформы фискальных данных «Такском».

Кроме него россияне также предпочитают покупать вино, водку, коньяк и сидр. В сентябре 2018 года в топ-5 вместо сидра входило шампанское. Из безалкогольных напитков россияне больше всего покупают воду, минералку, энергетики, сок и квас. Всего было проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Как сообщает «Газета.ru», немецкие ученые выяснили, что алкоголь наносит существенный вред мозгу. По их словам, воспалительные процессы, которые провоцирует его употребление продолжаются в мозге на протяжении шести недель после воздержания.

Ученые напомнили, что злоупотребление спиртным увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней, а также наносит серьезный вред печени.

Ранее ученые из Австралии и США выяснили, почему некоторые люди напиваются до потери сознания. Проанализировав записи в социальной сети Twitter, исследователям стало понятно, что наиболее распространенными поводами для праздников стали день рождения, спортивные победы и достижения на работе. Кроме того, люди пытаются напиться, чтобы «побороть» сильный стресс.

Выяснилось, что большинство людей, стремящихся отметить то или иное событие с размахом, на следующий день не могут вспомнить прошедший вечер.

Директор Национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко заявила, что все показатели употребления алкоголя снизились в России. В частности, в 2009 году было зафиксировано употребление 18 литров алкоголя на человека, а в 2018 году — 12,5 литра.

Сервис по поиску и выбору товаров в Интернете Rate&Goods выяснил, что россияне предпочитают вместо дорогих алкогольных напитков покупать пиво и водку. Так, в конце 2018 года доля пива составляла 55,4% от всего реализованного алкоголя, а к апрелю 2018 года спрос на этот вид алкоголя увеличился до 64,2%. Продажа водки занимает 10% от общего объема проданной алкогольной продукции.