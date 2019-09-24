Ученые выяснили, почему человек забывает сны

Токио, 24 сентября. Ученые из Японии выяснили, каким образом работает механизм забывания снов и какие сны остаются в памяти человека.

Как пишет издание Science, японские ученые проделали опыты на мышах. Эксперименты показали, что клетки, продуцирующие меланин-концентрирующий гормон (МСН), отвечающий за аппетит человека и участвующий в регуляции фазы быстрого сна, помогают также мозгу забывать несущественную информацию.

Специалисты считают, что во время сна мозг перерабатывает полученную в течение периода бодрствования информацию, отправляя важное в долговременную память и стирая ненужное. В ходе исследования стало понятно, каким именно образом работает этот механизм.

Ученые активировали группу МСН-клеток в мозге мышей, после чего те не смогли узнать ранее изученное, тогда как «неактивированные» мыши хорошо все помнили. В другом случае, когда нейроны МСН были «отключены» на время сна, мыши показали хорошие результаты в ходе тестирования на память.

По словам одного из авторов исследования Шунтаро Идзава, забывание — это активный процесс, и МСН-нейроны помогают мозгу избавиться от ненужной информации. При этом мозг сам решает, какие данные хранить, а какие стереть.

Именно поэтому, утверждают исследователи, мы почти всегда забываем сны, которые приходят к нам в быстрой фазе, когда клетки МСН особенно активны.

«Активная деятельность этой группы клеток препятствует сохранению сноведений в гиппокаме и мы забываем о наших снах», — отметил соавтор исследования Томас Килдаф.

Впереди у ученых еще более сложная задача — выяснить, каким именно образом мозг сортирует информацию на важную и неважную.