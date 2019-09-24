Минобороны РФ рассказало о характеристиках сбитых БПЛА у авиабазы «Хмеймим»

Москва, 24 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в сентябре на подлете к авиабазе «Хмеймим» были сбиты два БПЛА. Дальность полета одного из них достигала 150 километров.

«Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать 4 тысячи метров. Это очень серьезно», — заявил Конашенков журналистам.

По его словам, боевики изготовили БПЛА в кустарных условиях, однако при их создании были применены сложные технические решения, которые требуют наличия специального образования.

В частности, один из БПЛА был оснащен системой управления для навигации, также в нем были установлены специальные консоли для крепления боеприпасов. В другом беспилотнике были реализованы системы сброса боеприпасов с высоты в полтора километра.

«С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование», — заявил Игорь Конашенков.

По его словам, видно, что кто-то помогает террористическим группировкам, передавая схемы производства БПЛА.

Напомним, 3 сентября комплексы ПВО российской авиабазы «Хмеймим» на безопасном расстоянии сбили два ударных беспилотника боевиков. В результате атаки не был причинен какой-либо материальный ущерб, никто не пострадал.

Предыдущая атака произошла 11 августа. Тогда террористы задействовали шесть БПЛА. Все они были уничтожены.

Напомним, для прикрытия авиабазы в «Хмеймим» и порта базирования российских ВМФ в Тартусе используется зенитно-ракетный полк ВМФ России, который оснащен системой С-400, зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь С1», а также зенитно-ракетным комплексом «Тор».

Ранее стало известно, что танковое подразделение сирийских «Сил Тигра» оснащено советскими танками Т-72, Т-62, Т-55, и Т-54 различных модификаций, сообщает «Газета.ru».