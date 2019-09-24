Врачи рассказали о заболеваниях, которые страшнее рака

Москва, 24 сентября. Медики опровергли стереотип о том, что онкология является самым страшным заболеванием, назвав пять смертельных болезней.

Как утверждают врачи, сегодня злокачественные опухоли поддаются лечению в большинстве случаев, если выявлены на ранней стадии. Между тем, есть болезни, не оставляющие человеку практически ни единого шанса.

К примеру, «коровье бешенство» или болезнь Крейтцфельдта-Чкоба поражает спинной или головной мозг, который разрушается, оставляя больного без жизненно важных чувств. На второй позиции в списке — фатальная бессонница, генетическое заболевание, которое может длиться от семи месяцев до трех лет, в ходе которых человек постепенно умирает, переживая галлюцинации и панические атаки.

В случае с неизлечимым бешенством к летальному исходу приводит асфиксия. Если в течение двух недель заразившийся не делает вакцинацию, наступает необратимая стадия, когда после внешнего успокоения заболевший внезапно умирает от паралича сердца или дыхания.

Далее врачи выделяют геморрагическую лихорадку Марбурга, известную также как «болезнь зеленых мартышек». Впервые выявленная в Европе в 60-е годы прошлого века, болезнь не получила широкого распространения, однако смертность от нее может достигать 90%. Болезнь начинается с резкого повышения температуры, через несколько дней в животе появляются боли, а на второй неделе человек может умереть от инфекционно-токсического шока.

Замыкает список прогрессирующая фибродисплозия — редкое заболевание, из-за которого мышцы человека превращаются в кость. Отметим, ученые пока не нашли никаких доказанных методов лечения этой страшной болезни.