Москва, 24 сентября. Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал позицию Польши и США по «Северному потоку — 2».

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в ходе двусторонних переговоров обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». По информации из Белого дома, главы двух государств сошлись во мнении, что газопровод является «угрозой» энергетической безопасности в Европе и говорили о том, как остановить проект.

По словам Джабарова, это стало очередным свидетельством того, что Польша в международной политике окончательно превратилась в американскую марионетку, неукоснительно следующую в кильватере США.

«Воспрепятствовать проекту они не могут, но будут пытаться притормозить строительство. Думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата», — цитирует Джабарова RT.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта активно выступают Польша, страны Прибалтики и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. Активно протестуют против «Северного потока — 2» и Соединенные Штаты. За мнимой «заботой» о европейской энергетической безопасности и независимости скрывается желание потеснить Россию на европейском рынке, который США рассматривают в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного газа.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на бесперебойное снабжение европейских потребителей недорогим и качественным топливом.