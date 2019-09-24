Российские ученые создали лазер для защиты Земли от астероидов

Самара, 24 сентября. Российские ученые совместно с коллегами из США создали лазерную установку для защиты Земли от астероидов.

Экспериментальная лазерная установка представляет собой совместную разработку ученых Самарского национального исследовательского университета имени Королева, филиала Физического института имени Лебедева РАН и Университета Эмори (США).

Лазер появился благодаря концепции профессора химии Университета Эмори Майкла Хэвена. Накачка осуществляется при помощи излучения диодных лазеров, а в разрядной камере используются атомы инертных газов. При давлении на уровне атмосферного они приводятся в возбуждение электрическим разрядом, что позволяет формировать мощный лучевой поток.

Подобные установки могут быть использованы для создания системы противоастероидной защиты на земной орбите. Также их можно применять в промышленности, создавая компактные и мощные источники излучения.

Как пишут «Известия», ранее корпорация «Роскосмос» сообщила, что разработала систему защиты искусственных спутников от ударов космического мусора.