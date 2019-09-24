Завершена эвакуация сотрудников загоревшейся плавбазы вблизи Курил

Южно-Сахалинск, 24 сентября. Сотрудники загоревшейся вблизи Итурупа плавбазы «Петр Житников» эвакуированы в сложных метеоусловиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск», эвакуация сотрудников плавбазы завершена, а пожар на ней ликвидирован.

«Эвакуация завершена. 363 человека сняты с базы, 56 остались на борту — это аварийная партия по тушению пожара», — рассказал представитель подцентра.

Спасение людей осложнялось метеоусловиями — в районе Южных Курил поднялся сильный ветер, сопровождающийся низкой облачностью. Сотрудники плавбазы размещены на судах компании «Доброфлот», решается вопрос об их доставке на берег.

По данным «Газеты.ру», пожар на «Петре Житникове» произошел в понедельник вечером в 40 км от острова Итуруп в Тихом океане. Возгорание началось в консервном отсеке, сотрудники самостоятельно справились с огнем. В МЧС сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Плавбаза «Петр Житников», введенная в строй в 1989 году, предназначена для приема с судов морепродуктов их последующей переработки. Она является одной из крупнейших плавбаз и принадлежит компании «Доброфлот».