Врач объяснил, почему Собчак отказалась от свадебного путешествия с Богомоловым

Москва, 24 сентября. Телеведущая Ксения Собчак могла отказаться от свадебного путешествия с режиссером Константином Богомоловым из-за обострения аллергии. Об этом рассказал телеканал НТВ.

В эфире программы «Ты не поверишь» был показан кадр с рукой Собчак, на которой были видны непонятные пятна. Врач-аллерголог считает, что телеведущая страдает экзематозным дерматитом.

«Это все лечится», — заявил специалист в эфире программы.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак связала себя узами брака с театральным режиссером Константином Богомоловым. Пара приехала в ЗАГС на необычном транспортном средстве — катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». После церемонии бракосочетания Богомолов и Собчак отправились на венчание, пересев в карету.

Телеведущая назвала свою свадьбу «абсурдом в абсолюте» и частью «деконструированного шапито», сообщает «Газета.ru».

Так, она исполнила свадебный танец в корсете и чулках. Среди множества приглашенных звезд был король российской эстрада Филипп Киркоров, который исполнил на торжестве песню «Снег», под которую Богомолов и Собчак познакомились.

Первый муж Собчак Максим Виторган отметил свадьбу телеведущей танцами под ритмичную музыку. Отец актера Эммануил Виторган назвал бракосочетание Собчак и Богомолова знаменательным событием в их жизни. Он пожелал им «только всего самого хорошего».

Отметим, что Константин Богомолов снялся в сериале «Псих» Федора Бондарчука, сценарий к нему написала Паулина Андреева, которая недавно вышла за Бондарчука замуж.

На торжестве Бондарчука и Андреевой гостям подарили Hangover Kit («похмельный набор»), который состоит из мятных таблеток, шоколадки, лейкопластыря, антипохмельных препаратов, патчей (косметические пластыри-накладки под глаза) и жевательной резинки.