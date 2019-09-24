Сотовые операторы смогут распознать абонента по селфи и голосу

Москва, 24 сентября. «Ростелеком» начал работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для внедрения виртуальных SIM-карт.

Как пишут «Известия», с вводом в строй системы удаленной идентификации отпадет необходимость приходить в офис с паспортом для получения виртуальной SIM-карты (eSIM), достаточно будет сфотографироваться на камеру смартфона или компьютера и произнести несколько слов в микрофон. Техническую часть системы разрабатывает оператор Единой биометрической системы — «Ростелеком».

Преимущество eSIM состоит в том, что ее владелец может удаленно менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической карты SIM. Эту технологию уже сегодня поддерживают многие устройства, такие как новые смартфоны Apple, Google Pixel, умные часы и планшеты.

По данным издания, для внедрения eSIM в России необходимы корректировки нормативной базы, они будут обсуждаться в октябре в ходе встречи Минкомсвязи с представителями отрасли. Одним из главных вопросов станет порядок аутентификации абонента в удаленном режиме.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что все технологические вопросы, связанные с идентификацией и безопасностью планируется решить в течение года, после чего карты eSIM появятся в России.

По мнению экспертов, внедрение системы может серьезно отразиться на рынке. Отпадет необходимость в содержании дилерских сетей, реализующих SIM-карты, а в продаже появятся телефоны с предустановленными профилями.

Ранее «Газета.ру» сообщила о планах Минобороны по созданию подразделений, оснащенных ретрансляторами сотовой связи, которые будут обеспечивать связь для военных, а также в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.