Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского

Киев, 24 сентября. Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал об усталости своего друга, президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире украинского телеканала «1+1» Кошевой рассказал, что они с Зеленским стали меньше общаться, поскольку у президента «и так дел хватает».

«Он подустал, мне кажется. По голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно. Но, думаю, он знал, куда шел», — рассказал актер.

Кошевой поведал также, как впервые оказался в офисе Зеленского. Он увидел там «советские интерьеры», а происходящее в коридорах ведомства настолько впечатлило, что он решил никогда не заниматься политикой. Актер заявил, что эта обстановка «давит на человека» и становится понятным желание Зеленского переехать оттуда.

Напомним, Владимир Зеленский является основателем и бывшим художественным руководителем студии «Квартал 95», основанной в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал» с целью реализации и продвижения собственных проектов на телевидении и радио. По оценкам экспертов, программа студии «Вечерний квартал» была одним из самых рейтинговых шоу украинского телеканала «Интер».

После избрания Зеленского на пост президента Украины один из бывших главных акционеров «Квартала 95» Сергей Шефир стал его советником, а административный директор студии Юрий Корявченков был избран депутатом Верховной рады от президентской партии «Слуга народа».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленского до слез рассмешила миниатюра «Квартала 95» про «чат между странами», в котором участвовали Россия, США, Украина и другие государства.