Мадуро прилетит в Россию в ближайшее время

Каракас, 24 сентября. Президент Венесуэлы заявил, что в ближайшие часы вылетит в Россию, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным», — заявил Мадуро во время своего выступления.

По его словам, у него также запланированы встречи с российскими предпринимателями. Мадуро подчеркнул, что будет проанализирована динамика двусторонних отношений между странами и возможность придания им дополнительного импульса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Мадуро в Россию готовится, сообщает RT.

Ранее во время одного из своих интервью Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы. Он назвал ее важнейшим партнером Каракаса в сфере торговли, энергетики, а также военно-технического сотрудничества.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли акции протеста оппозиции против действующей власти. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо незаконно объявил себя «временно исполняющим обязанности президента». Его поддержали страны Запада. В Москве назвали произошедшее в Венесуэле квазипереворотом, заявив о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Как сообщает «Газета.ru», Николас Мадуро выступил с критикой международной политики США, назвав Дональда Трампа «новым Гитлером». Он полагает, что глава Белого дома считает себя хозяином мира, пытаясь ввести санкции против Венесуэлы из-за ее якобы «авторитарного режима».

Николас Мадуро считает, что в стране возможен экономический рост вопреки американским санкциям. Он напомнил, что из-за политики Штатов доходы Венесуэлы от нефтепромышленности снизились с 50 млрд долларов до 4 млрд долларов в год. Кроме того, ограничительные меры Вашингтона не позволили Каракасу открывать или закрывать банковские счета по всему миру. Из-за этого правительство Венесуэлы обратилось к политике импортозамещения.

По его словам, основным приоритетом для властей страны является обеспечение населения медицинскими препаратами и продуктами питания, кроме того, необходимо восстановить нефтедобывающую промышленность.