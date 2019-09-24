Эксперт объяснил, зачем Зеленскому нужны фотографии с Трампом

Киев, 24 сентября. Украинский политтехнолог Александр Теплюк объяснил, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны фото с лидером США Дональдом Трампом.

По словам Теплюка, с избранием Зеленского на пост президента на Украине «продолжается тот же самый дерибан», что был при экс-руководителе страны Петре Порошенко. Он заявил, что «одни коррупционеры сменили других» и занимаются перераспределением финансовых потоков. Встреча Зеленского с Трампом, отметил эксперт, нужна в качестве свидетельства «короткой победы», и точно так же ранее поступал Порошенко.

«Трамп начинает играть по-другому, он понял, что кнутом сложновато придавливать, и сейчас мы увидим, возможно, более интересные предложения для Зеленского, плюс для внутреннего пользователя получит картинку Трамп, а Зеленский получит прекрасные фотографии для внутреннего пользования на Украине. У нас клиповая память, мы увидим короткую победу, как когда-то делал Порошенко, сфоткался, показал», — приводит слова Теплюка «ПолитНавигатор».

Политтехнолог высказал мнение, что на Украине «не будет никакого прорыва в экономике» и не будет нового подхода к развитию страны.

«У нас вообще ничего не будет. Идет тот же самый дерибан, просто одни отжали у других и снова перераспределяют потоки», — отметил он.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Белый дом может обнародовать стенограмму телефонных переговоров Трампа и Зеленского, в ходе которых президент США якобы пытался оказать давление на своего украинского коллегу.