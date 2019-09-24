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Муж Собчак снялся в сериале «Псих» Федора Бондарчука

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Муж Собчак снялся в сериале «Псих» Федора Бондарчука

Москва, 24 сентября. Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов исполнил одну из ролей в сериале Федора Бондарчука. Новый сериал называет «Псих»; сценарий к нему был написан женой Бондарчука Паулиной Андреевой.

Также в сериале снялись  Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина.

Кроме сценарной работы, Паулина Андреева также сама снимается в сериалах. В августе этого года на американском стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Лучше, чем люди» с ее участием, пишет RT.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию в ЗАГС они приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас», а на венчание в храм уже отправились на карете. На свадебном торжестве присутствовали многочисленные звезды российского шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская, российский певец Дмитрий Маликов, король российской эстрады Филипп Киркоров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой и продюсер Виктор Дробыш.

До этого Ксения Собчак шесть лет была замужем за актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон.

Эммануил Виторган — отец Максима — отметил, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала знаменательным событием в их жизни и пожелал молодоженам всего самого хорошего. В ответ на вопрос о проезде новобрачных на катафалке актер сообщил, что не видел этого и ничего об этом не слышал. 

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Источник: RT
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