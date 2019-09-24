Эксперты оценили имущество Заворотнюк почти в 500 млн рублей

Москва, 24 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк обладает недвижимостью почти на полмиллиарда рублей. Об этом стало известно во время программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Выяснилось, что десять лет назад звезда «Моей прекрасной няни» купила две квартиры в Ялте. Одну из них для себя, другую — для своих детей.

Эксперты полагают, что квартира Заворотнюк стоит около 20-30 млн рублей. Комнаты отделаны мраморными стенами и дорогой мозаикой, также в квартире есть кожаные обои и белоснежная мебель.

Также актрисе принадлежит квартира в элитном жилом комплексе Москвы, недалеко от «Мосфильма». Рыночная стоимость этого жилья оценивается в 200 млн рублей. Заворотнюк в последние годы не жила дорогой московской квартире, предпочитая находиться в трехэтажном доме площадью 900 квадратных метров в Подмосковье. Примерная стоимость этого особняка составляет 120 млн рублей.

По словам близких, Анастасия Заворотнюк владеет несколькими дорогими автомобилями, также у нее есть вклады в нескольких банках, сообщают «Дни.ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк борется с глиобластомой — одной из форм рака головного мозга. Якобы у актрисы диагностирована четвертая стадия заболевания. Ее родственники не дают никаких комментариев по поводу ее состояние здоровья. Дочь актрисы Анна отказалась участвовать в шоу Андрея Малахова, сообщалось, что ей обещали около 15 млн рублей.

Ранее сестра покойной певицы Жанна Фриске, рассказала, кто может спасти Анастасию Заворотнюк. Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы.