В Совфеде оценили декларацию США и Польши о военном сотрудничестве

Москва, 24 сентября. Соединенные Штаты используют Польшу как плацдарм, чтобы приблизиться к России вплотную. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя подписание президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой декларации о расширении военного сотрудничества двух стран.

«Соединенные Штаты не руководствуются желанием сохранить мир и спокойствие. Они хотят приблизиться вплотную к России, и в этом вопросе Варшава для них — самый желанный союзник», — приводит слова Цекова RT.

По его мнению, если бы польский президент реально оценивал ситуацию, он бы не пошел на подобное сотрудничество с США. Цеков подчеркнул, что теперь Польша становится плацдармом для США, ставя под угрозу свою же территорию.

Российский сенатор напомнил, что в современном мире следует стремиться к компромиссам, а не нагнетать гонку вооружений. Он заявил, что именно США приближают мир к новой конфронтации, а будущие польские поколения не оценят решение нынешнего руководства страны позитивно.

Отметим, в начале августа Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.