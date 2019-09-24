Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Совфеде оценили декларацию США и Польши о военном сотрудничестве

42
0 Оставить комментарий

В Совфеде оценили декларацию США и Польши о военном сотрудничестве

Москва, 24 сентября. Соединенные Штаты используют Польшу как плацдарм, чтобы приблизиться к России вплотную. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя подписание президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой декларации о расширении военного сотрудничества двух стран.

«Соединенные Штаты не руководствуются желанием сохранить мир и спокойствие. Они хотят приблизиться вплотную к России, и в этом вопросе Варшава для них — самый желанный союзник», — приводит слова Цекова RT.

По его мнению, если бы польский президент реально оценивал ситуацию, он бы не пошел на подобное сотрудничество с США. Цеков подчеркнул, что теперь Польша становится плацдармом для США, ставя под угрозу свою же территорию.

Российский сенатор напомнил, что в современном мире следует стремиться к компромиссам, а не нагнетать гонку вооружений. Он заявил, что именно США приближают мир к новой конфронтации, а будущие польские поколения не оценят решение нынешнего руководства страны позитивно.

Отметим, в начале августа Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров