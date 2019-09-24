Соловьев разбушевался в прямом эфире из-за «либерального бреда про российскую историю»

Москва, 24 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев разбушевался в прямом эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда про российскую историю».

О всплеске эмоций в ходе съемок ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий рассказал в своем телеграмм-канале. По его словам, вспышку гнева вызвал «либеральный бред про нашу историю».

«Сегодня очень эмоциональный «Вечер» на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Еще и по барьеру врезал, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — сообщил Соловьев.

Одной из тем программы, вышедшей в эфир в понедельник, стала Вторая мировая война и историческая роль Иосифа Сталина. Рассказывая о съемках, Соловьев подчеркнул, что возвращение образа Сталина в современную российскую политику связано с Западом и «обслуживающими его либералами», которые занимаются «клеветой истории».

В эфире телеведущий призвал гостей в студии не выхватывать отдельные факты из прошлого, а рассматривать историю полностью, иначе, как заявил он, получается «исторический ревизионизм».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Владимир Соловьев назвал свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», отметив, что от этой пары нельзя было ожидать «ни благочестия, ни хорошего вкуса».