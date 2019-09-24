Трамп опроверг обвинения в оказании давления на Зеленского

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в оказании давления на главу Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

Отвечая на вопросы журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что не угрожал прекращением оказания финансовой помощи Украине в случае отказа Киева от расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что американский лидер в ходе телефонного разговора с украинским президентом пытался надавить на Зеленского с целью инициировать проведение следственных действий в отношении Байдена-младшего.

«Я не просил… Не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не сделал», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что выступает за активизацию действий украинских властей в борьбе с коррупцией.

«Мы раздаем много денег Украине и другим странам. Хочется видеть, чтобы страна не была коррумпированной», — заявил американский лидер.

Трамп допустил, что стенограмма его телефонной беседы с Зеленским может быть обнародована, на чем настаивают представители Демократической партии, чьим ключевым кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года выступает Джозеф Байден.

«Когда вы увидите стенограмму, если вы ее увидите, вы обнаружите, что я так не поступал», — отметил Трамп.

По его словам, он в любой момент может распорядиться о публикации стенограммы разговора с Зеленским, но не хочет этого делать, чтобы не создавать прецедент.

«Могу с легкостью это сделать. Но не хотел бы делать этого, принимая во внимание все другие свои беседы. Могу это сделать, поскольку это был безвредный звонок. Не думаю, что это хороший прецедент — обнародовать содержание разговоров с главами других государств», — сказал президент США.

Трамп напомнил о высказываниях украинских властей о том, что этот телефонный разговор был «очень хорошим». Киев также утверждает, что давления на Зеленского не оказывалось. Глава Белого дома назвал президента Украины «хорошим человеком» и рассказал, каких его действий на посту руководителя страны он ожидает.

«Его избрали на основании обещания искоренить коррупцию на Украине. Это хорошо, я хочу это увидеть», — резюмировал Трамп.

Как пишет «Газета.ру», Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН и встречи с Трампом, а также лидерами других стран.