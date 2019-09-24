Толстой сожалеет, что Украина избегает диалога по острым вопросам в ПАСЕ

Москва, 24 сентября. Вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что отказ Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ вызывает сожаление. По его словам, необходимо обсуждать острые вопросы, в том числе соблюдение прав человека на Украине.

Парламентарий напомнил, что в Киеве заявляли о стремлении вернуть международной площадке «репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека в Европе». Он подчеркнул, что решение украинской делегации тормозит принятие решений, поскольку является отказом от конструктивного диалога.

Среди актуальных вопросов, которые необходимо решить вместе с руководством Украины: вопросы соблюдения прав человека в этой стране, ситуацию на юго-востоке, а также реагирование на ущемление прав русских и русскоязычных граждан.

«Эти проблемы требуют срочного решения, а драгоценное время уходит, пока руководство Украины занимается шантажом и популизмом, избегая прямого диалога. Жаль», — заявил Толстой.

Напомним, глава украинской делегации Елизавета Ясько заявила об отказе участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возобновления участия России в этой организации. Сообщается, что Украина намерена вернуть ассамблее «репутацию образца демократии», продолжив консультации с европейскими партнерами на эту тему.

Депутат украинской партии «Слуга народа» Богдан Яременко ранее заявлял, что Киев приостановит работу в ПАСЕ из-за того, что Украина не может «реагировать на нарушение принципов работы» организации. Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подчеркнул, что часть из делегации может посетить сессию ПАСЕ в частном порядке.

Политолог Наталия Елисеева считает, что власти Украины демонстрируют позицию глубокой обиды. По ее словам, государство оперирует не конструктивным диалогом и законами дипломатических отношений, а эмоциями и сомнительным шантажом. Она назвала эту позицию «удивительной».

«Видимо, в их представлении отказ от присутствия в ПАСЕ должен был вызвать шквал уговоров и изменения отношения касательно российской делегации», — отметила политолог.

Эксперт Максим Жаров считает, что в партии «Слуга народа» и в администрации президента Украины преобладают разброд и шатания. По его словам, неопределенность в отношении поездки в ПАСЕ украинской делегации не должна удивлять.

«Теперь это типичный украинский хаос, когда решение о том, ехать или не ехать, принимается в последний момент», — подчеркнул эксперт.

Напомним, осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Секретариат организации не получал документы от новой украинской делегации для аккредитации на октябрьской сессии.