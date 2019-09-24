Маленькая девочка с черным пятном на лице получит медицинскую помощь в России

Москва, 24 сентября. Шестимесячной девочке, страдающей от большого черного пятна на лице, окажут помощь в России. Ее мама, отчаявшаяся найти специалиста в США, приняла решение положиться на российских врачей.

Черное пятно занимает большую часть лица полугодовалой Луны Феннер. По словам ее мамы, Кэрол Феннер, американские врачи согласились взяться за операцию только за 400 тысяч долларов – огромную сумму для обычной американской семьи. Кэрол попыталась собрать деньги на операцию с помощью общественных компаний, но у нее ничего не получилось.

«И тогда мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Он показал мне результаты его предыдущих пациентов, операций. Мне они понравились. В США нам пришлось бы четыре года подряд делать разные операции. В России же нам предстоит примерно год, максимум — полтора, хирургических вмешательств», — приводит слова Кэрол телеканал «360».

Пятно портит не только внешность маленькой девочки – существует немалая вероятность, что оно может перерасти в рак кожи. Американские специалисты фактически отказались приступать к лечению, ведь по их оценкам, потребуется около 80 операций. Врачи из России берутся помочь девочке за 6-8 операций.

«В США им предложили такое количество операций, которое несовместимо со здоровьем ребенка. А наша технология позволяет сделать это в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств», — заявил врач-онколог, руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов.

Мать девочки подчеркнула, что очень рассчитывает на успех лечения, так как речь касается не только внешности, но и здоровья дочери.