Маленькая девочка с черным пятном на лице получит медицинскую помощь в России

Algumas fotos lindas que ganhamos da titia @deysi.photography pra registrar meus 6 meses ♥️???? quando falavam pra mamãe que o tempo passa muito rápido, ela não tinha ideia ???? Parece que eu nasci ontem e que esses meses voaram num piscar de olhos!!! ✅ Aproveitem cada segundo com seu baby... sabe a sensação de que você poderia ter feito mais? Curtido mais? Vivemos com esse pensamento, mas infelizmente não poderia ter sido diferente ???? 5 meses atrás de médicos, cirurgias, respostas.... Sei que você não vai lembrar, Mas tenha certeza que tudo o que fazemos é pra você e por você, minha filha!!!! ♥️♥️ #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #awareness #bringingawareness #lovetheskinyourein #filha #somostodosluna #amor

A post shared by ???? Luna Tavares Fenner ???? (@luna.love.hope) on Sep 21, 2019 at 6:28am PDT