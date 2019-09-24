Ученый оценил сближение астероида размером с три пирамиды Хеопса с Землей

Москва, 24 сентября. Крупный астероид приблизится к Земле во вторник, сообщает NASA, эксперты называют это рядовым событием.

Во вторник, 24 сентября, к Земле приблизится крупный астероид, размеры которого составляют от 190 до 430 метров, что позволило СМИ сравнить его с тремя пирамидами Хеопса. Небесное тело пролетит в 4,2 млн километров от нашей планеты, поэтому специалисты призывают не опасаться сближения с астероидом, называя его появление «рядовым событием».

«Это рядовое событие. Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае — когда он на нее падает. Но на таком расстоянии никакого воздействия не будет», — объяснил в беседе с RT завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По словам эксперта, измерение небесных тел «в пирамидах» — лишь попытка придать событию большее значение. Вибе отметил, что астрономам известны и куда более крупные астероиды, а размер того, что приближается к Земле «вполне рядовой».