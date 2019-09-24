Клинцевич назвал провокацией идею Украины начать переговоры по морской границе с РФ

Москва, 24 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение украинской стороны инициировать переговоры по установлению морской границы. С его точки зрения, предложение Киева является провокацией.

Украинское государственное учреждение «Госгидрография» выступило с предложением начать переговоры с российской стороной, чтобы установить морскую границу между Украиной и РФ.

«В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен договор о российско-украинской государственной границе… Но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были», — гласит сообщение на сайте организации.

В связи с этим «Госгидрография» предложила провести переговоры по установлению морской границы на уровне высших должностных лиц. Отмечается, что без установления морской границы Украина никогда не сможет полноценно использовать свой суверенитет в пределах моря и морской зоны.

В то же время данное ведомство ранее заявляло о планах создать морской режимный район вокруг Крыма, тем самым перекрыв всем иностранным и частично российским судам вход в порты полуострова.

«Очевидно, что предложение украинского государственного учреждения «Госгидрография» о немедленном установлении морской границы между Украиной и Россией, — это чистейшей воды провокация, не говоря уже о каком-то принуждении нас к переговорному процессу», — прокомментировал ситуацию Клинцевич.

По его словам, для России не существует проблемы морской границы с Украиной. Он напомнил о реальном положении дел, возникшем после воссоединения Крыма с Россией. Клинцевич подчеркнул, что все разговоры о границе могут идти только после признания Украиной российского суверенитета над Крымом.