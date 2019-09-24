Сенатор открыл стрельбу во время церемонии представления премьера Гаити, есть раненые

Порт-о-Пренс, 24 сентября. Сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу во время церемонии представления премьер-министра Гаити.

Один из членов верхней палаты парламента Гаити открыл стрельбу в ходе церемонии представления премьер-министра страны Фрица Уильяма Мишеля, назначенного на этот пост президентом Жовенелем Моизом. Как сообщает ТАСС, огонь велся из пистолета, в результате ранения получили два человека — фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата Сената.

Издание HaitiLibre уточняет, что после инцидента церемония была отложена уже во второй раз. 11 сентября представление премьера сорвала радикальная оппозиция, представляющая меньшинство в парламенте. Тогда Фриц Уильям Мишель был вынужден покинуть здание Сената, опасаясь вооруженной расправы.