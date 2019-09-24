Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь при раке

Москва, 24 сентября. Известный российский медик Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

По его словам, в молодости он думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от метастазов и локализации опухоли. Работая в Штатах, Мясников понял, что немаловажным фактором продолжительности жизни является активность онкобольного.

«Если больной даже с метастазами бреется, чистит зубы, умывается, застилает постель, делает гимнастику, ходит в магазины, он живет дольше, чем больной без метастазов, который лег и поднял лапки вверх», — заявил доктор.

По его словам, прогноз продолжительности жизни может высчитываться с помощью специальных шкал, которые оценивают активность пациента.

«Любой врач вам скажет: если тяжелобольной лег, он уже не встанет», — напомнил Мясников.

Доктор рассказал о своем отце Леониде Мясникове, который узнал, что болен раком в 35 лет. Несмотря на болезнь, мужчина вел активный образ жизни: защитил докторскую диссертацию, стал директором и профессором медицинского института, а также выезжал на различные мероприятия в СССР и за его приделами.

«Я его спрашивал: ты же знаешь, что скоро уйдешь, зачем тебе это? А он говорит: я хочу больше успеть. Мне дали ограниченное количество жизни, и я ее хочу прожить», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Спас».

По его словам, отец прожил до 45 лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая забеременела с помощью процедуры ЭКО, диагностировали рак мозга четвертой стадии.

Родственники актрисы не дают никаких комментариев по поводу ее состояния. Ее дочь Анна отказалась участвовать в передаче Андрея Малахова даже за 15 млн рублей, сообщил telegram-канал «Не Малахов», ссылаясь на собственные источники.

Отсутствие подтвержденной информации способствует распространению различных слухов. Так, сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому и ее частично парализовало. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявлял о тяжелом состоянии актрисы. Позже появилась информация, что Заворотнюк все время находилась в сознании, она якобы проходит лечение и ей сделали вторую операцию.

Telegram-канал Mash заявил со ссылкой на врачей, что опухоль Заворотнюк якобы неоперабельна. Медики будто бы наблюдали звезду сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении трех недель и пришли к выводу, что лечить ее можно только медикаментами.

Звезды массово высказываются на тему состояния Заворотнюк.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что болезнь актрисы могла возникнуть из процедуры ЭКО. Балерина напомнила, что певица Жанна Фриске также умерла от глиобластомы в 2015 году, до этого прибегнув к процедуре ЭКО.

Певица Катя Лель со ссылкой на свои источники заявила, что якобы опухоль Заворотнюк операбельна, и ей недавно будто бы сделали операцию.

«Очень хочется верить, что высшие силы дадут ей новую жизнь вопреки всем прогнозам», — отметила она, выступая в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Партнер Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов отказался комментировать состояние актрисы из-за вранья в средствах массовой информации. Он подчеркнул, что у него есть своя позиция по этому вопросу, однако высказывать ее он не станет.