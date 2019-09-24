Путин поздравил российских боксеров, завоевавших золотые медали на ЧМ

Москва, 24 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил победителей чемпионата мира по боксу – россиян Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова. Телеграммы, содержащие поздравления в адрес золотых медалистов чемпионата, были опубликованы на сайте Кремля.

«Талантливый, целеустремленный, опытный спортсмен, вы вновь продемонстрировали свои высокие лидерские, чемпионские качества, показали лучший результат в весовой категории до 69 кг и, конечно, подарили самые позитивные эмоции многочисленным любителям бокса в нашей стране», — обратился Путин в телеграмме к Замковому.

В своем поздравлении Бакши Путин отметил его «отличную физическую подготовку», а также боевой, победный настрой. Обращаясь к Гаджимагомедову, российский лидер выразил уверенность, что лидерский настрой и упорство спортсмена позволят тому и впредь добиваться намеченных целей, а также «достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах», пишет газета «Известия».

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Российские спортсмены добыли сразу четыре медали – три золотых и одну бронзовую. Отметим, что прошлый чемпионат был первым в новейшей истории России – он проходил в 1989 году в Москве. Следующий должен состояться в 2021 году в индийском Нью-Дели.