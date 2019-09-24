Госдеп США назвал «обнадеживающим шагом» соглашение по конституционному комитету в Сирии

Вашингтон, 24 сентября. Госдепартамент США приветствует соглашение между сирийскими властями и оппозицией по вопросу формирования конституционного комитета.

«США приветствуют объявления генерального секретаря ООН о достижении соглашения между властями Сирии и (оппозиционной) Сирийской переговорной комиссиио формировании конституционного комитета», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Официальный представитель американского ведомства Морган Ортагус заявил, что эта новость является «обнадеживающим шагом».

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказал надежду, что комитет запустит начало политического выхода из конфликта в стране. Он подчеркнул, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели.

Напомним, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Дамаске пришли к соглашению по составу конституционного комитета САР.

Ранее Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся продвинуть процесс политического урегулирования в Сирии во время переговоров.

Конституционный комитет будет состоять из 150 человек — 50 их них выдвинул официальный Дамаск, еще 50 — сирийская оппозиция, а еще 50 — по линии ООН из числа гражданских активистов, общественных деятелей, а также различных специалистов. Процесс формирования списка завершился в апреле 2019 года.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что согласование окончательного списка является значимым шагом вперед. Он подчеркнул, что противостояние между Саудовской Аравией и Ираном играет важнейшую роль в урегулировании ситуации в Сирии. Арабист напомнил, что в 2011 году Эр-Рияд выступил в поддержку сирийской оппозиции, а Тегеран помог Дамаску военной помощью. В настоящий момент все стороны должны снова сделать выбор ради мирного процесса в Сирии.

Чупрыгин подчеркнул, что деньги на послевоенное восстановление Сирии могут выделить арабские страны и Запад. Они поддерживают сирийскую оппозицию. Посредником в переговорах между ними и официальным Дамаском могла бы стать Саудовская Аравия. Эксперт отметил, что Дамаск может пойти на переговоры при условии гарантий для действующей власти, а также при реализации непрерывности политического процесса в Сирии.

По его словам, включение в списки конституционного комитета «спорных представителей, которые, вероятно, связаны с Саудовской Аравией, является сигналом для Эр-Рияда о готовности к сотрудничеству Дамаска. Эксперт полагает, что эффективность комитета будет зависеть от успешных отношений между арабским миром, особенно Саудовской Аравией и ОАЭ.