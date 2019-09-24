Трамп и президент Польши назвали «Северный поток – 2» угрозой для Европы

Нью-Йорк, 24 сентября. Встреча польского и американского президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа прошла в Нью-Йорке. В ходе нее два президента обсудили проект газопровода «Северный поток ― 2», который они считают «угрозой» для энергетической безопасности Европы. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Их встреча прошла на фоне старта общеполитической дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», - отметили в пресс-службе Белого дома.

«Северный поток — 2» — коммерческий российский проект, целью которого является бесперебойное обеспечение газом потребителей из Евросоюза. Согласно проекту, две нити газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время постройку газопровода «Северный поток – 2» завершили на 81%. Запуск трубопровода запланирован на конец текущего года.

Вашингтон препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более дешевое российское топливо.