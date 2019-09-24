Путин встретится с главами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин в Сочи

Москва, 23 сентября. Российский президент Владимир Путин проведет встречу со своими коллегами из Венесуэлы, Казахстана и Филиппин на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока дата намеченной встречи Путина с венесуэльским президентом Николасом Мадуро не называется. Песков пообещал озвучить ее во вторник.

«Потом будет [президент Филиппин] Родриго Дутерте, на заседании Валдайского клуба. Там будет три встречи», — приводит слова Пескова газета «Известия».

Дата встречи Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пока что также не известна.

Отметим, что XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» начнется 30 сентября и продлится до 3 октября 2019 года.