Москва, 23 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал возмущение властей Эстонии о публикации советских документов об освобождении страны от нацистской Германии.

Сенатор напомнил, что определенные круги в Эстонии пытаются в угоду политической конъюнктуре пересмотреть итоги Второй мировой войны. Клинцевич подчеркнул, что в «России уже устали говорить о таких попытках». Он назвал их «отвратительными в моральном плане».

«Победа Советского Союза в той страшной войне стала определяющим условием сохранения эстонской нации как таковой, как и наций других стран Балтии», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что именно поэтому балтийские страны существуют как самостоятельные государства.

«Скажу больше, углубляясь в еще более давнюю историю: именно Россия своей политикой на протяжении многих веков объективно дала вам шанс сохранить свою идентичность», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, российский МИД опубликовал документы, которые свидетельствуют об освобождении Эстонской Республики от нацистской оккупации.

Прибалтийские дипломаты заявили, что эта информация «исторически неверная». Они считают, что Эстония не участвовала во Второй мировой войне, а в равной степени «пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации». В МИД Эстонии заявили, что возмущены «распространением исторической несправедливости» со стороны России.

«Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — заявили представители внешнеполитического ведомства страны.

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что эстонские власти такими заявлениями пытаются переписать историю. По его словам, в годы войны Эстония по-другому относилась к освободительной миссии Советского союза, рассматривала его помощь как освобождение от нацистов.

«Но сегодня представить это как освободительную миссию означает видеть историю такой, какой она была в действительности. Но на Западе это сегодня не принято», — заявил Морозов.

По его словам, теперь на Западе принято ставить Советский Союз в один уровень с фашистской Германией, указывая, что Москва якобы несет равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Морозов подчеркнул, что эстонские власти переписывают историю в угоду политической конъюнктуре. По его словам, возмущение Таллина не основано ни на фактах, ни на исторической правде, ни на реалиях.