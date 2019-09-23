ЦИК заявил о «беспрецедентном хамстве» во время муниципальных выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 сентября. Центральной избирательной комиссии в этом году пришлось вмешиваться в кампанию по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге на всех ее этапах. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Она рассказала, что ЦИК был вынужден вмешаться во время регистрации, подсчета голосов и ввода данных в ГАС «Выборы». Памфилова также рассказала о замеченных нарушениях.

«Пришлось делать специальное заявление, это беспрецедентная вещь: Длительно не вводят итоги в ГАС «Выборы», есть попытки опять «пересчитать» бюллетени, если не понравился расклад», — рассказала она.

По словам Памфиловой, правоохранительные органы пока никак не отреагировали.

«Как следствие — беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом», —отметила она.

Памфилова добавила, что сейчас ЦИК уже подготовил пакет предложений о необходимых системных преобразованиях.